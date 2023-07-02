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Türkiye
İHA 02.07.2023 14:57

Akrabalar arasında kavga: 3'ü polis 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Akrabalar arasında kavga: 3'ü polis 6 yaralı

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Gümüş Sokak'ta meydana gelen olayda akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kavgayı ayırmaya çalışan polis ekiplerine de saldırdı.

Kavga yoğun uğraş sonucu sonlandırıldı.

Kavga sonucu A.B., D.C. Ve K.Y. isimli polisler ile Ercan Y. Mübayi Y.  ve Musa K. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan 3 polis hastanede ayakta tedavi edildi.

Tedavileri tamamlanan 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. 

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