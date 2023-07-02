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Türkiye
İHA 02.07.2023 13:30

Pikap ve motosiklet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde pikap ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Pikap ve motosiklet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Altınyayla ilçesi Kale köyünde meydana gelen kazada, K.Y.  idaresindeki pikap ile Ömer A. idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu Berat K. ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Altınyayla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı 16 yaşındaki iki çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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