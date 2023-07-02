Uşak'ta zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Ankara-Uşak yolunda, Uşak yönüne giden M.A.D. idaresindeki otomobil, aynı istikametten Çarık Köyü Kavşağı'na dönen Ş.O'nun kullandığı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil şarampole devrildi. Diğer otomobil ise T.D'nin kullandığı traktöre çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada şarampole devrilen otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.E, Ş.E. ve T.D. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.