2 metrelik şarampolden aşağı düşen otomobilde 3 kişi yaralandı

Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana gelen kazada A.O.K., idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yaklaşık 2 metre yükseklikteki şarampolden aşağı düştü. Kazada, sürücü ile birlikte H.O. ve N.Ç., yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından şarampole düşen araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.