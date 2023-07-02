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Türkiye
İHA 02.07.2023 14:46

2 metrelik şarampolden aşağı düşen otomobilde 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yaklaşık 2 metre yükseklikteki şarampole düşen otomobilde 3 kişi yaralandı.

2 metrelik şarampolden aşağı düşen otomobilde 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Emirdağ ilçesi Topdere köyü yakınlarında meydana gelen kazada A.O.K., idaresindeki otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından yaklaşık 2 metre yükseklikteki şarampolden aşağı düştü. Kazada, sürücü ile birlikte H.O. ve N.Ç., yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından şarampole düşen araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. 

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