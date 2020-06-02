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Sağlık Bakanı Koca’dan Çince göndermeli normalleşme uyarısı
Sağlık Bakanı Koca, Çince "Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" ifadesini paylaşıp, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Çince görselli bir paylaşım yapıp kontrollü sosyal hayat uyarısı yaptı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır. pic.twitter.com/3H5d8RpDBl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 2, 2020
Bakan Koca, “Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır” ifadesini kullandı.
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