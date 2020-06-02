İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal’ın vefatı dolayısıyla çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, taziyelerini ilettiği belirtildi.







Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum Ahmet Tekdal’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği ifade edildi.

Bugün toprağa verilecek



Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü özel bir hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Tekdal için bugün ikindi namazını müteakip Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

20. Dönem Ankara Milletvekili



Ahmet Tekdal, 1931 yılında Ağrı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Tekdal, Refah Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı ve partinin ilk Genel Başkanı oldu.

1995 seçimlerinde 20. Dönem Ankara Milletvekilli seçilen Tekdal, evli ve 3 çocuk babasıydı.