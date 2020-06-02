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TOGG'un fabrika inşaatı için gerekli ÇED raporu onaylandı
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Gemlik fabrikası inşaatı için gerekli olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunu olumlu olarak aldı.
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Twitter hesabından fabrika inşaatı için gerekli ÇED raporu hakkında paylaşımda bulundu.
TOGG, Gemlik fabrikası inşaatı için gerekli olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunu olumlu olarak aldı.— Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) June 2, 2020
- Yıllık 175 bin adet üretim kapasitesi.
- Tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli 5 farklı model.
- 4 bin kişiye istihdam.
Türkiye'mize hayırlı olsun!
Gemlik'teki fabrikanın inşası için rapor onaylandı.
Fabrikada yıllık 175 bin adet üretim kapasitesi ile tamamı yüzde yüz elektrikli 5 farklı model üretilecek.
Ayrıca fabrikada 4 bin kişiye gelir kapısı olacak.
Etiketler: son dakika TOGG türkiye'nin otomobiliSon Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 13:55
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