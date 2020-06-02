Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), Twitter hesabından fabrika inşaatı için gerekli ÇED raporu hakkında paylaşımda bulundu.

TOGG, Gemlik fabrikası inşaatı için gerekli olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporunu olumlu olarak aldı.



- Yıllık 175 bin adet üretim kapasitesi.

- Tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli 5 farklı model.

- 4 bin kişiye istihdam.



Türkiye'mize hayırlı olsun!