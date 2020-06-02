Youtube'da yayınlanan ve çocuk istismarı içeren videolar tepki topladı. Görünürde sıradan bir animasyon filmi izlenimi uyandıran, başlıkları ve içeriği korkunç boyutlara ulaşan videoların her biri 300 bin ila 4 milyon izlenme sayılarına ulaştı.

Videoları yayınlayan 4 hesapla ilgili harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hesapların kapatılması, içeriğin kaldırılması için savcılığa başvurdu. Bilgi Teknolojileri Kurumu da (BTK) o sayfalara erişimi engelledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada ‘genel ahlak kurallarına’ aykırı yayın yapan kanalların birçoğunun kapatıldığını, suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklerin kaldırıldığını açıkladı.

Bakanlık, ailelerin çocuklarının izlediği her içeriği her alanda takip etmesinin önemini vurguladı.

İnternette ve sosyal medyada yer alan benzer içeriklerin şikayet edilmesi istendi.