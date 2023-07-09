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TRT Haber 09.07.2023 13:29

Sağlık Bakanı Koca: Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca: Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim.

 

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