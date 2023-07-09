Sağlık Bakanı Koca: Binali Yıldırım'ın sağlık durumu iyi

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim.