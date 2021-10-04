Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Saadet Partisi YİK Başkanlığına Temel Karamollaoğlu seçildi
[Fotoğraf: AA]
Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle boşalan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanlığına, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu seçildi.
Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Temel Karamollaoğlu'nun, kurul üyelerinin ittifakıyla YİK Başkanlığına getirildiği bilgisi paylaşıldı.
Partinin YİK Başkanlığı, Necmettin Erbakan'ın vefatından bu yana görevi sürdüren Oğuzhan Asiltürk'ün, 1 Ekim'de, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmesiyle boşalmıştı.
Etiketler: Saadet Partisi
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