Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Varşova’da Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin her zaman diplomasiden yana olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Her zaman diplomasiye önem veriyoruz. Daha önce Doğu Akdeniz'de yaşadığımız gerginliklerin nedeni Rum kesiminin maksimalist yaklaşımlarıdır. Bir Sevilla haritası üzerinden Türkiye'yi küçük bir alana hapsetme girişimidir. Biz bunun böyle olmayacağını sahada gösterdik" dedi.

"Yunanistan ve Rum kesiminden provokatif eylemler var"

Kıbrıs Türkleri'nin haklarını her zaman savunacaklarınısöyleyen Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkleri ne teklif ediyor, hakça paylaşım diyor. Biz ne diyoruz, Tüm Akdeniz ülkeleri bir araya gelsin. Cumhurbaşkanımız Akdeniz Konferansı'nı teklif etti AB'ye. Henüz AB'den bu konuda cevap gelmedi. Son zamanlarda Yunanistan ve Rum kesiminden provokatif eylemler var. Bizim kıta sahanlığımıza girmeye çalışıyorlar. Haklı olarak bizim askerimiz de önce uyarı yapıyor, sonra gerekeni yapıyor" açıklamasını yaptı.