Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 18:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157 oldu
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 157'ye ulaştı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2009 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 157'ye yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele
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