Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 17:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medyadan duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2021
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 31.37 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 04.10.2021, 17:03:22 TSİ
Enlem : 36.4371 N
Boylam : 27.1940 E
Derinlik : 8.09 km
Detay : https://t.co/oJNuwoyBdW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem, Ege Denizi'nde meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem yerin 8,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
4,3 büyüklüğündeki deprem saat 17.03 sıralarında oldu.
Son Haberler
- 17:44
- 17:34
- 17:25
- 17:28
- 17:24
Sıradaki Haber
Emekli patlayıcı arama köpeği 'Maske' Pars Filosu'na emanet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz