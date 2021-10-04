Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, "Hv. 08002" sicil numaralı Maske'yle ilgili bilgiye yer verildi.

2008 yılında dünyaya gelen ve 2 yıl boyunca eğitim alan Maske'nin ilk tayin yeri 10. Tanker Üs Komutanlığı oldu.

Maske 2010-2013 yıllarında Adana'da görev yaptı, 2013 yılında 8. Ana Jet üs Komutanlığına atandı ve emekli olduğu 2018 yılına kadar Diyarbakır'da başarıyla görevini sürdürdü.

Emekli olduktan sonra 181. Jet Filo Komutanlığı tarafından sahiplenilen Maske, artık Pars Filosu'na emanet.

Paylaşımda, "Maske, şimdilerde emekliliğin tadını çıkarıyor. Maske'nin ve tüm sevimli dostlarımızın bu özel gününü kutluyoruz" ifadeleri kullanıldı.