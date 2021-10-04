Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 17:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Emine Erdoğan'dan "Hayvanları Koruma Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hayvanlara destek olmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü paylaşımı yaptı.
Paylaşımda, "Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım." çağrısında bulundu.
Can dostlarımıza destek olmak hepimizin ortak sorumluluğu. Onları sevgimizle koruyalım, vicdanımızla saralım, merhametimizle yaşatalım.#satınalmasahiplen#DünyaOrtakEvimiz#1kapsu1kapmama pic.twitter.com/4cFzWyI4Ru— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 4, 2021
Emine Erdoğan, paylaşımında kedi ve köpeklerle çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.
Etiketler: Emine Erdoğan Sokak Hayvanları
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