Suriye ve Irak'taki terör varlığı, Ege'de yükselen tansiyon, Doğu Akdeniz'de artan gerilim...
Türkiye, bölgesel gerçekler doğrultusunda harekete geçti.
Orta ve uzun menzilli füzelere karşı oluşturulacak savunma hattının ilk duvarları örülmeye başlandı. S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara'ya geldi.
S-400'ler, kısa vadede bu eksikliği gidermeye yardımcı olacak. Türkiye'nin bölgedeki caydırıcılığını arttıracak.
Türkiye, orta ve uzun vadede, milli unsurlarla hava savunma sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyor.
Kaynak: TRT Haber