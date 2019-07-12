Akar, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin gelişine ilişkin soruları yanıtladı.

Uzun yıllardan beri uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki için çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Akar, "Bu konuda belirlediğimiz bazı ilkeler var. Bu ilkeler doğrultusunda Çin, Rusya, ABD ve Fransa ile görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler sonrasında gördük ki ilkelerimize en uyum sağlayan ülke Rusya oldu. Bunun için de Nisan 2017'de bir sözleşme imzalandı. O sözleşme çerçevesinde çalışmalar sürdürüldü." dedi.

"Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek"

Akar, "Bugün sabah saatlerinden itibaren toplam üç uçak Mürted bölgesine inmek suretiyle söz konusu sistemlerin parçalarını taşımaya başladılar. Bu bir süreç. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Bu sürece bağlı olarak çalışmalarımızın tamamlanacağını, planlandığı şekilde gerçekleşeceğini görüyoruz. Planlı faaliyetlerimizde herhangi bir sorun görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Planlı faaliyetlere paralel olarak aynı zamanda personelin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimlerinin Türkiye'de, Rusya'da sürdüğünü belirten Akar, bunun önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyledi.

"Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı"

Bugün başka bir uçağın gelip gelmeyeceği sorulan Akar, "Hayır. Bugün üç uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek.” yanıtını verdi.

"Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz"

Patriotlar konusunda belirlenen kriterler çerçevesinde tedarik faaliyetlerini başlattıklarını söyleyen Akar, "Patriot konusunda da görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu kriterlere uyum sağlandığı sürece tabii ki ihtiyacımız olan uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Patriotların tedarikini de değerlendiriyoruz. Bu konuda ilgili kurumlarımız, arkadaşlarımız çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmektedirler." dedi.

Kaynak: AA