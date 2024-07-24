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Gündem
TRT Haber 24.07.2024 17:46

Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen teröristin Bodrum’da yakalandığını açıkladı.

Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum’da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Rusya’da bombalı saldırı düzenleyen Evgenii Serebriakov'un Bodrum’da yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği” bilgisi iletilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu şahsın saat 09.40’ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı, Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı, Aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir."

"Küresel çapta terörizmle mücadelemizi sürdüreceğiz"

İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlandığı ve Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum’da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Yerlikaya açıklamasında, "Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 


 

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