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Gündem
TRT Haber 24.07.2024 16:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktor Sadık Ahmet bir dava adamıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doktor Sadık Ahmet, inandığı değerleri savunmaktan, bu uğurda bedel ödemekten çekinmeyen ismiyle müsemma bir dava adamıydı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doktor Sadık Ahmet bir dava adamıydı
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya Türkleri'nin efsanevi lideri merhum Doktor Sadık Ahmet’i andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında şunları kaydetti;

Batı Trakya Türklerinin efsanevi lideri merhum Doktor Sadık Ahmet’i vefatının 29’uncu yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Batı Trakya Türk azınlığın bugün sahip olduğu kazanımlarda merhum Sadık Ahmet’in yürüttüğü mücadelenin çok büyük payı vardır.

Doktor Sadık Ahmet, inandığı değerleri savunmaktan, bu uğurda bedel ödemekten çekinmeyen ismiyle müsemma bir dava adamıydı. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyor, ailesine ve yol arkadaşlarına sabır diliyor; Türkiye olarak tüm imkânlarımızla Batı Trakya’daki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum.

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