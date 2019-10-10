Gündem
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz10 Ekim 2019 Perşembe 12:57 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 13:06
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD’nin bu bölgede attığı adımların sonucu" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov