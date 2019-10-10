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Bakan Akar: Mehmetçiğin morali çok yüksek10 Ekim 2019 Perşembe 12:56 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 13:14
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Mehmetçiğin morali çok yüksek, görevini yerine getirmeye devam ediyor." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için genel merkeze girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek. Sadece Mehmetçik'in değil, herkesin..." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçiğin morali çok yüksek, görevini yerine getirmeye devam ediyor.https://t.co/ngEEHEOthD pic.twitter.com/zt4ykkvyyh— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2019
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar