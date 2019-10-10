Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için genel merkeze girişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek. Sadece Mehmetçik'in değil, herkesin..." ifadelerini kullandı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçiğin morali çok yüksek, görevini yerine getirmeye devam ediyor.https://t.co/ngEEHEOthD pic.twitter.com/zt4ykkvyyh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2019

Kaynak: TRT Haber