Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'ya geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 13-14 Ağustos’ta Türkiye’ye geliyor. Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek, görüşmelerin gündemi Suriye olacak.
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