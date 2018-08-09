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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankara'ya geliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 13-14 Ağustos’ta Türkiye’ye geliyor. Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek, görüşmelerin gündemi Suriye olacak.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ankaraya geliyor

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