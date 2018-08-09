Ordu İkizce'de bazı evler tahliye edildi

Ordu'da sel dolayısıyla büyük çaplı hasarın oluştuğu İkizce’ye bağlı Seymenli Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar tedbir amacıyla evlerden tahliye edildi.

Mahallenin muhtarı Nedim Sekmen, yağış dolayısıyla mahallenin birçok noktasında hasar oluştuğunu söyledi. Bahçesi için ark açmaya çalışan Bayram Sekmen'e (56) ulaşamadıklarını belirten Nedim Sekmen, "Heyelan dolayısıyla göçük altında kalmış olabileceğinden şüpheleniyoruz." dedi.

Toprak altında kalan Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı

İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin ilçeye yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Seymenli Mahallesi'nde heyelan dolayısıyla toprak altında kalan Sekmen'in cansız bedenine ulaştığını söyledi.

Ekipler, Sekmen'in cesedinin bulunduğu yerde çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu-Ünye karayolunda ulaşım sağlanamıyor

Tabakhane Deresi'nin debisinin yükselmesi dolayısıyla Ünye ilçesine Ordu yönünden ulaşımı sağlayan karayolu araç trafiğine kapatıldı.

Sağanağın devam ettiği ilçedeki Tabakhane Deresi'nin debisi, yükselmeye devam ediyor.

Üzerindeki köprüler daha önce araç ve yaya trafiğine kapatılan derenin taşma ihtimali dolayısıyla belediye ekipleri, zarar görmemeleri için bölgeyi terk etmeleri yönünde vatandaşları anonslarla uyarıyor.

Trafik ekipleri, Ünye ilçesine Ordu yönünden ulaşımı sağlayan karayolunu güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapattı.

Tabakhane Deresi'nin bazı bölgelerinde suyun yola taştığı gözlendi.

"8 köprüde tahribat oluştu"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu'daki selle ilgili olarak, "8 adet köprümüzde tahribat oluştu, bunların bir tanesi sahil yolunda olmak üzere 7 adedi göçtü, hizmet veremiyor." dedi.

Ünye'de incelemelerde bulunan Turhan, daha sonra Ordu Valiliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

Turhan, buradaki basın açıklamasının ardından Ordu Çevre Yolu'nun Eskipazar mevkisinde sürdürülen yol çalışmalarını inceledi, ardından inşaat şantiyesine geçerek çalışanlardan bilgi aldı.

Bakan Turhan, burada yaptığı açıklamada, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Çaybaşı ilçelerinde oluşan taşkınların hasara yol açtığını söyledi. Turhan, şöyle devam etti:

"Bazı konutlarda, iş yerlerinde ve araçlarda hasar oldu. Yine 8 adet köprümüzde tahribat oluştu, bunların bir tanesi sahil yolunda olmak üzere 7 adedi göçtü, ulaşıma hizmet veremiyor, 1 adedinin de yaklaşım dolgusunda boşalma oldu.

Şu anda burası da hizmet dışı ama karayolları ekiplerimiz yaklaşım dolgusunun tamiratını yaptıktan sonra burayı da hizmete açacağız. Diğer köprülerimizle ilgili olarak en kısa zamanda ihaleleri yaparak inşa çalışmalarına başlayacağız. Bunların da önümüzdeki süreç içinde inşaatını tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz."

'8 vatandaş taburcu edildi'

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ordu'da meydana gelen sel felaketinde başta 112 Acil Sağlık hizmetleri ve hastaneler olmak üzere sağlıkla ilgili gerekli tedbirlerin hızlı bir şekilde alındığı belirtildi.

Açıklamada, sel felaketinde yaralanan vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Yaşanan felakette yaralanan 10 vatandaşımız sağlık kurumlarımıza getirilmiştir. Yaralanan vatandaşlarımızdan 8'i yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmiş; hayati tehlikesi olmayan 2 vatandaşımızın ise tedavisi devam etmektedir. Meydana gelen sel felaketi dolayısıyla, Ordu'da yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."

Ünye Belediye Başkanı Çamyar: 200’ün üzerinde insanımızı tahliye ettik

Ünye ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ilçe merkezinde yağış dolayısıyla debisi yükselen Tabakhane Deresi'nin bulunduğu bölgede inceleme yaptı ve çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Ünye ilçesinde Cevizdere, Tabakhane ve Cüri dereleri bulunduğunu belirten Çamyar, "Hiç olmadık şekilde Cevizdere'de bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Alınan tedbirler sayesinde 200'ün üzerinde insanımızı o bölgeden tahliye ettik. Can kaybı yaşanmaması tesellimiz." dedi.

Çamyar, Tabakhane Deresi'nde su seviyesinin ciddi şekilde yükseldiğine dikkati çekerek, gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını ifade etti.

Tabakhane Deresi'nde şu an itibarıyla su seviyesinin bir miktar düştüğünü ancak yukarı kesimlerde yağışın halen devam ettiğinin altını çizen Çamyar, şu değerlendirmede bulundu:

"Onun için hemşehrilerimizin bu bölgede can ve mal güvenliği açısından gerekli önlemleri, tedbirleri almalarıyla ilgili sürekli uyarı ve ikazlar yapıyoruz. Ayrıca Sahil Köprüsünü, bu eski ayaklı yapım bir köprü, güvenlik açısından açıklar olduğu için trafiğe kapattık. Burası diğer noktadan çevre yoluna bağlanıyor. Burası bizim çevre yolundan önceki Karadeniz otoyolumuz diyebiliriz."

Çamyar, bakanların dün akşamdan beri bölgede bulunduğunu anımsatarak, "Devletimiz her türlü önlemi alıyor, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Meteorolojiden uyarı

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Samsun 10. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik veriler paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin iç kesimlerinde (Çaybaşı, İkizce, Kumru, Akkuş, Korgan) devam etmekte olan sağanak yağışların, bu gece saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden, şiddetli yağışlar nedeniyle toprağın da doygun olduğu göz önünde bulundurularak, yukarı kesimlerde meydana gelecek yağışların kıyı ilçelerini (Ünye, Fatsa) etkileyebileceği göz önünde bulundurularak yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) karşı, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: AA