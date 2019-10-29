Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı.

Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci gün çalışmaları tamamlandı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 29, 2019

150 saatlik süre doluyor

Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de varılan mutabakata göre, terör örgütü PKK/YPG'nin 23 Ekim 12.00'den itibaren 150 saat içerisinde Türkiye sınır hattından 32 kilometre geri çekilmesi öngörülüyor. Süre, 29 Ekim saat 18.00'de bitiyor.

Soçi'de varılan Güvenli Bölge mutabakatı çerçevesinde Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmeler görüşmeler sürüyor.

Mutabakat çerçevesinde yapılacak faaliyetleri planlamak üzere Rus heyetle ilk görüşme dün gerçekleştirilmişti.

Teröristlerin çekilmesinin ardından 10 kilometre derinlikteki alanlarda Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacak.

Kaynak: TRT Haber