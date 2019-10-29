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Putin'den Erdoğan'a '29 Ekim' telgrafı29 Ekim 2019 Salı 12:21 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 12:23
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebriklerini iletti.
Tebrik telgrafının içeriğini Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği paylaştı.
Putin telgrafında, iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek seviyeye çıktığına dikkat çekti, bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Rus lider, Türk vatandaşlarına saadet ve refah dileklerini de iletti.
Kaynak: TRT Haber