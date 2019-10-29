Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki devlet erkanı Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

[Cumhuriyet 96 yaşında] Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de. https://t.co/F2i7tIfIBK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 29, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk. Bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Bağımsızlığımıza ve milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı bir dönemde Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 9 Ekim'de başlattığımız ve kısa sürede çok ciddi başarılara imza attığımız Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.

Ruhun şad olsun."

Kaynak: TRT Haber