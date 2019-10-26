Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ilk hedefleri, Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezlerinin terörden arındırılmasıydı. Bu hedefe kısa süre içinde ulaşıldı. Ardından iki yerleşim birimi arasında cepler oluşturularak geniş bir alanda kontrol sağlandı. Tüm bunlar dokuz içinde oldu.

Dengeleri değiştiren 9 gün

Harekatın sahadaki kısmı sadece 9 gündü, geri kalanı ise masadaydı. Türkiye güney sınırlarındaki terör tehdidinin ortadan kalkması başta olmak üzere tüm hedeflerine kısa sürede ulaştı.

ABD heyeti soluğu Ankara'da aldı, mutabakata varıldı

Türk askerinin hızlı ilerleyişi karşısında Amerikan heyeti soluğu Ankara'da aldı. Görüşme tam 4 saat 20 dakika sürdü. Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakatta, terör örgütü PKK/YPG'nin çekilmesi için 120 saat süre tanındı.

Türkiye, elektronik istihbarat vasıtalarıyla çekilme sürecini adım adım takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''ABD ile varılan mutabakat gereği bölgedeki tüm teröristlerin çıkarılması için bugün son gün. Süre bugün saat 22 de sona eriyor. Teröristler çıkmaz ise harekatımızı çok büyük bir kararlılık ile devam ettireceğiz." sözleri ile Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Süre, salı günü 22'de doldu. Teröristler çekildi ve böylece Barış Pınarı Harekatı sona erdi. Terör örgütü mensupları Tel Abyad-Rasulayn arasındaki hattın 32 kilometre güneyine çekildi.

Çekilmeyen teröristler etkisiz hale getirilecek

Ankara yine de temkinli. Bölgede terörist unsur kalma ihtimaline karşı özenli davranılıyor. Güvenlik kaynaklarına göre, şayet varsa teröristler ya teslim olacak ya da etkisiz hale getirilecek.

Süreç yakından takip ediliyor

Mutabakta göre terör örgütünün elindeki ağır silahlar toplanacak ve tahkimatları da yok edilecek. Bu süreç de Ankara'nın yakın takibinde.

Soçi'de de mutabakat sağlandı

Harekatın ilk günlerinde Türk askerine karşı koyamayacağını anlayan terör örgütü, Rusya destekli rejim güçlerinin Münbiç ve Ayn el Arab gibi yerleşim birimlerine girmesine göz yummuştu. Bu alanların da terörden arındırılması için görüşmeler bu kez Moksova'daydı.

Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ:

"Amerika'nın bana göre giderayak yaptığı bir şeytani oyunla Münbiç, Tel Rıfat, Ayn el Arap gibi bir anda Rusya’nın da işin içine girdiği bir başka denklemle karşıya kaldık. Bu denklemi de biz Rusya ile çözmek zorunda kaldık. Rusya, Amerika’ya nazaran çok daha devlet aklıyla hareket eden ve sürece çok daha önemli bakan bir devlet."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in başkanlık ettiği görüşme 6 saat 20 dakika sürdü. Uzun ve zorlu bir müzakerenin ardından mutabakata varıldı.

Tel Abyad ve Rasulayn'da kontrol Türk askerinde

Mutabakata göre Barış Pınarı harekatıyla kontrol altına alınan Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bölgede statüko korunacak, yani kontrol Türk askerinde kalacak. Ayn el Arab ve Rasulayn'ın doğusunda kalan bölgelerde ise kontrol Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarında olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Fırat nehrinden Ayn el Arab ya da Kobani dahil Irak sınırına kadar bir bölge güvenli bölge olacak. Buralardaki Kobani dahil YPG’li teröristler Rusya ve rejim unsurları tarafından 30 kilometrenin altına gönderilecek."

150 saatlik süre 29 Ekim akşamı doluyor

Süreç 23 Ekim Çarşamba günü 12.00 itibariyle başlayadı. Teröristler, 29 Ekim salı günü saat 18'e kadar bölgeyi terk etmiş olacak.

PKK/YPG 30 kilometre geriye çekilecek, bu hattın ilk 10 kilometresinde Türkiye ve Rusya ortak sınır devriyleri gerçekleştirecek.

Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ:

"30 km'lik bir kırmızı çizgimiz vardı. Bu kabul edilmiş oldu. Bundan sonra süreç Rusya ile birlikte terörden arındırılmış halde, geriye dönüşün de başladığı bir süreçte yol almamızı sağlayacak."

Tel Rıfat'taki terörist varlığı sona erdirilecek

Mutabakat çerçevesinde, Tel Rıfat'taki terörist varlığı da sona erdirilecek. Yerinden edilmiş Suriyelilerin vatanlarına dönmesi için de ortak çalışma yapılacak. Mutabakatın uygulanmasını takip etmek için, denetim ve doğrulama mekanizması oluşturulacak.

Sahadaki tüm dengeler değişti

Barış Pınarı Harekatı’yla sahadaki tüm dengeler değişti, sahadaki dengeler değişince bu durum masaya da yansıdı ilk olarak ABD ile anlaşma yapıldı ve teröristler geri çekildi. Bu hafta ise Rusya ile mutabakata varıldı ve teröristlerin geri çekilmesi için 150 saat süre verildi ve bu süre teröristler için her geçen dakika daralıyor.

Türkiye'nin kendi sınır güvenliğini sağlamak için Barış Pınarı harekatına başlaması, Batı kamuoyunda farklı yorumlara neden olmuştu. Ancak hem Amerika Birlelik Devletleri hem de Rusya ile varılan mutabakatın ardından, teröre karşı verilen mücadelenin meşruiyeti herkes tarafından kabul edildi.

"Türkiye'nin diplomatik zaferi" dünya basınında

Gerek Ankara, gerekse Moskova'daki görüşmelerin ardından dünya basını "Türkiye'nin diplomatik zaferi" diye manşet attı.

Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Bora Bayraktar:

"Türkiye en başta karşı çıkılan operasyonu meşru bir zemine oturtmayı başardı. Özellikle Rusya ile beraber birçok ülke Türkiye’nin haklı olduğunu ve bu operasyonun meşru bir güvenlik meselesi olduğunu kabul etmiş oldu. Ayrıca Türkiye, Suriye muhalifleri için de yeni bir alan açmış odu. Bunun üzerinde de Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için bir alan açılmış oldu.''

Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin geleceği için dönüm noktası olurken kurulması planlanan terör devletinin de önüne geçilmiş oldu.

Kaynak: TRT Haber/Sıcak Nokta