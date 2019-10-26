Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi"

Fenerbahçe kurulduğundan beri ülkemiz sporunun lokomotifi olmuş bir kulübümüzdür. Ne dışarıda gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir. Hizmet ve icraat noktasında herkesin yanında olduk bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi.

"Yüksek Divan Kurulu'muzun çalışmalarına her türlü katkıyı sunacağız"

Bugün biz de kongre üyeliğimizde 25. yılımızı doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçmeye hak kazanmış oluyoruz. Bu, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayali olan unvandır. Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verecek, her türlü katkıyı sunacağız.

"Artık önem ve öncelik vermemiz gereken şey okullardır"

Sporda arzu ettiğimiz daha da önemlisi hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum. Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2 madalyayla dönmeyi başarı sayamayız. Daha iyisini yapabilecek potansiyele, kabiliyete sahip olduğumuzu biliyoruz. Artık önem ve öncelik vermemiz gereken şey okullardır. Kenan Evren Lisesi'nde inşallah vasıflı sporcularımızı yetiştireceğiz.

Cumhuriyet tarihinin en büyük spor altyapısı ve sporcu yetiştirme faaliyetleri son 17 yılda gerçekleşmiştir.

"Güvenli bölge hedefimize büyük ölçüde ulaştık"

Sınırlarımızda tarihi yönde gelişmeler yaşanıyor. Güvenli bölge hedefimize büyük ölçüde ulaştık. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızla 4 bin kilometrekarelik alanı güvenli hale getirmiştik. Barış Pınarı Harekatı ile 4 bin 220 kilometrekarelik alanı kontrol altına alarak güvenli hale getirdik.150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız. Koskoca ülkelerin terörist başıyla konuşması bizi üzüyor. Biz asla terör örgütüyle masaya oturmayız.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli bölge hedefimize büyük ölçüde ulaştık. Bu sürede bölge teröristlerden temizlenmezse, biz temizleyeceğiz. Ama biz teröristlerle asla masaya oturmayız, arabuluculuğu da kabul etmeyiz.https://t.co/d4AQ0vJ8jJ pic.twitter.com/k7Mee2jT2u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2019

"Ne yaparsanız yapın biz daha çok güçleneceğiz"

Biz size artık silah vermeyeceğiz diyorlar. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi İHA'larımızı kendimiz üretiyoruz. Ne yaparsanız yapın biz daha çok güçleneceğiz. Bu milleti sindiremezsiniz.

"Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya"

Uluslararası toplumdan beklentimiz. Sınırlarımızın güvenliğiyle ilgili hassasiyetlerimize saygı gösterilmesi, ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili projelerimize destek verilmesi. Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında icabında bir güvenlik bölgeyle beraber mültecilerin yaşayabileceği konutları, sosyal donatı alanlarını, altyapı ve üstyapısıyla yapacağız, dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz, 'İşte Türk milleti budur, görün.' diyeceğiz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili projelerimize destek bekliyoruz.https://t.co/d4AQ0vJ8jJ pic.twitter.com/5BY3seqEH3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 26, 2019

Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya.

Kaynak: TRT Haber / AA