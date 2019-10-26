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Teröristlere ait tünel ve mevziler kullanılamaz hale getiriliyor26 Ekim 2019 Cumartesi 14:17 - Son Güncelleme 26 Ekim 2019 Cumartesi 14:22
Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı alanlarda PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, patlayıcı kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mevzilerin iş makineleriyle kullanılamaz hale getirilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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