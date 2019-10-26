Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde tünel ve mevzilerin iş makineleriyle kullanılamaz hale getirilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevziler, arama-tarama ve mayın/EYP kontrolü yapılarak kullanılamaz hale getiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA