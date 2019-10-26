MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Teröre menfaatleri gereğince göz yumanlar, teröristi görücüye çıkarmakla kalmayıp sabırsızlıkla kucaklamayı ve görüşmeyi bekleyenler rezalet ve hıyanetin etrafında birbirine tutunmuş suç ortaklarıdır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

-Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir.

-17 Ekim'de ABD’yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim'de Rusya’yla sağlanan anlaşma stratejik bir başarı, milli bir uyanışın müjdesidir.

-CHP, Barış Pınarı Harekatı'na karşı tesis ve temin edilmiş çok aktörlü kara propagandaya resmen payandalık ve kuryelik yapmıştır.

-Türkiye’nin batıyla ilişkilerini ahlaken sorgulayacağı, geleneksel ittifak ilişkilerini gözden geçireceği bir süreç de son harekatla birlikte hız kazanmıştır.

-(Trump'a mektup eleştirisi) Böyle bir mektup nezaket dışıdır. Mektubu iade etmek en iyi yoldur. Ne yapsın Sayın Cumhurbaşkanı, hatıra olarak saklayıp müzeye mi koyacak? ABD'ye iade etmesi en doğru yoldur.

-PKK ve uzantısı YPG, eskiden beri dış güçlerin taşeronudur.

Kaynak: TRT Haber