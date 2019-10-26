Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Askeri güvenli bölge gerçekçi değil"

Askeri bir güvenli bölge oluşturma konusu Türkiye’nin tek başına verebileceği cevap da değil, gerçekçi de değil. Terörden arındırılması ve insanların dönmesine odaklanırsak, insani konularda birlikte çaba sarf etsek daha faydalı olur diye düşünüyorum.

"30 bin kişi geri dönmeye başladı"

Barış Pınarı Harekatı Bölgemize BM'nin açıkladığı rakama göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı. Gönüllülük esası ile sadece dönmelerinin değil ihtiyaçlarını karşılama konusunda yardım etmemiz lazım. Göçmenlerin gönüllü ve güven içinde dönmeleri konusunda Almanya ile görüş ayrılığımız yok. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve göçmenlerin gönüllü dönüşü konusunda en hassas ülke biziz.

"Mazlum Kobani PKK'nın önde gelen teröristlerinden bir tanesidir"

Mazlum Kobani bir teröristtir. Terörist olduğuna dair fotoğraflar yayınlanıyor. ABD’nin yakalanması için başıma 3 milyon dolar ödül koyduğu teröristle fotoğrafları var ve PKK’nın önde gelen teröristlerinden bir tanesidir. Türkiye’deki bir çok terör saldırısının sorumlusudur. ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez. Pompeo ile görüşmede de söyledim, bu kişi bir teröristtir.

Kaynak: TRT Haber