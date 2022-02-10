RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'nin programında Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadele veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, resmi Twitter hesabından, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili paylaşımda bulundu.

"TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarında, Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan'ın, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı hedef alarak illegal oluşum nitelemesine de sert tepki göstererek, Kıbrıs Türklerinin asla yalnız olmadığını ifade etti.

"Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Kuvayi Milliyedir"

Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nın EOKA’ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini verdiğini, Kıbrıs Türkü’nün katliam şebekesi olan EOKA’ya karşı şanlı direnişinin odağı olduğunu hatırlatan Ömer Çelik, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi, Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır. EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri, Kıbrıs Türkü’nün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir. Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Kuvayi Milliyedir."

Ömer Çelik mesajında, “Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz" sözleriyle seslendi.