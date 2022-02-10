Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 00:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Alevilere hakaret eden kişiye tepki
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
Erbaş, bir kişinin sosyal medyada Alevilere yönelik küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanmasına ilişkin, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Asırlardır süregelen kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeden, fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum."
Etiketler: Ali Erbaş Sosyal Medya
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