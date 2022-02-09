Bakan Kurum koronavirüse yakalandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Kurum'un hafif belirtiler üzerine öğle saatlerinde verdiği COVID-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
Kurum'un hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.
Bakan Kurum için geçmiş olsun mesajları
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız @murat_kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 9, 2022
Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız @murat_kurum’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Binali Yıldırım (@BY) February 9, 2022
Rabb’im acil şifalar versin.
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