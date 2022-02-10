Bakan Kurum'a geçmiş olsun mesajları
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından, sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bakan Kurum'un hafif belirtiler üzerine öğle saatlerinde verdiği COVID-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
Bakan Murat Kurum'un koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla, Bakan Kurum'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kovid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı @murat_kurum'u arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 9, 2022
Cenab-ı Hak'tan kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Koronavirüse yakalanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Beyefendiye geçmiş olsun. Rabbim tez zamanda şifa versin" paylaşımını yaptı.
Koronavirüse yakalanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. @murat_kurum Beyefendi'ye, geçmiş olsun.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 9, 2022
Rabbim, tez zamanda şifa versin inşallah.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da, Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız @murat_kurum’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Binali Yıldırım (@BY) February 9, 2022
Rabb’im acil şifalar versin.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız @murat_kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 9, 2022
Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Bakanımıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Bakanımıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.— Jülide Sarıeroğlu ???????? (@jsarieroglu) February 9, 2022
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