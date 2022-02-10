Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Bakan Kurum'un hafif belirtiler üzerine öğle saatlerinde verdiği COVID-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Bakan Murat Kurum'un koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla, Bakan Kurum'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı @murat_kurum'u arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.



Cenab-ı Hak'tan kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) February 9, 2022

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Koronavirüse yakalanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Beyefendiye geçmiş olsun. Rabbim tez zamanda şifa versin" paylaşımını yaptı.

Koronavirüse yakalanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. @murat_kurum Beyefendi'ye, geçmiş olsun.



Rabbim, tez zamanda şifa versin inşallah. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 9, 2022

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da, Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız @murat_kurum’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Rabb’im acil şifalar versin. — Binali Yıldırım (@BY) February 9, 2022

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız @murat_kurum’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 9, 2022

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Bakanımıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.