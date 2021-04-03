Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Dünya Dili Türkçe" seferberliği konusunda çalışmalarını artırma kararlılığında olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türk Dil Kurumu (TDK) ile iş birliği yaparak, ortak çalışma kararı aldı.

Buna göre, yayınlarda daha güzel Türkçe kullanımının hedeflendiği iş birliği kapsamında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve TDK Başkanı Gürer Gülsevin, TDK'de gerçekleştirilen törenle ortak çalışma protokolü imzaladı.

"Ortak hedef, Türkçe'yi korumak, geliştirmek"

RTÜK Başkanı Şahin, yayınlarda Türkçe'nin doğru ve güzel kullanılmasını amaçladıklarını belirtti.

"Dünya Dili Türkçe" seferberliğini yürekten desteklediklerini ve daha önce başlatılan radyo ve televizyonlarda doğru, güzel ve anlaşılır Türkçe kullanımının yaygınlaştırılması çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Şahin, iki kurumun ortak hedefinin, milli bir seferberlik ruhuyla yabancı kavramların istilası karşısındaki Türkçeyi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek olduğunu söyledi.

Şahin, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı seferberlik kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un da destek ve bilgileri doğrultusunda çalışmalarımızı aksatmadan yürüteceğiz. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Bu minvalde kamuya, sivil toplum kuruluşlarına, ailelere önemli görevler düşerken başta gençlerimiz olmak üzere toplumun her kesimini kolayca etkileyen basın ve yayın organlarının hassasiyetine ihtiyaç duyuyoruz. İnşallah hocalarımızın katkılarıyla yayınlarda daha güzel Türkçe kullanımını temin için elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istiyorum."

"Türkçe konusundaki amaçlarımız ortak"

Türkçenin zenginleşmesi için önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini dile getiren TDK Başkanı Gülsevin, dildeki yanlışları gösterip doğruyu buldurma amacıyla hareket ettiklerini belirtti.

Devlet büyüklerinin dile sahip çıkmasının önemine işaret eden Gülsevin, "RTÜK ile beraber daha önce de işler yapıyorduk. Bu da geliştirici bir protokol olacak. 1996 ve 2018'de çok güzel ürünler ortaya çıktı. İki ayrı kurum olarak çalışma sistemlerimiz farklı olsa da Türkçe konusundaki amaçlarımız ortak" dedi.

"Dili televizyonlardan öğreniyoruz, radyolardan öğreniyoruz"

TDK'nin, Türk dilini araştıran, zenginleşmesi için yapılabilecekleri yapan, yaymaya çalışan bir kurum olduğunu hatırlatan Gülsevin şunları kaydetti:

"Doğruyu, yanlışı göstermeye çalışan bir kurum ama müdahale eden bir kurum değil. Yani yaptırım gücümüz yok. Bu noktada yaptırım gücü olan kurumlarımızla ortak hareket etmeyi önemli görüyoruz. Radyo ve televizyon yayınlarında dilin güzel örnekleri kadar bozuk ve yanlış örnekleri de var.

İnsanlar dilini evinde, okuyarak öğreniyor ama günümüzde en önemli öğrenme vasıtalarından biri de yayınlar. Dili televizyonlardan öğreniyoruz, radyolardan öğreniyoruz. Güzel örneği görürsek karşımıza güzel Türkçe çıkıyor, bozuk örneği görürsek karşımıza bozuk Türkçe çıkıyor."