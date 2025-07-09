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Gündem
AA 09.07.2025 00:24

RTÜK: Cezalar ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Sözcü TV ve Halk TV'ye 10 günlük yayın durdurma, Tele1'e 5 kez program durdurma cezalarının ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulandığını açıkladı.

RTÜK: Cezalar ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulandı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan bazı yanıltıcı ve dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sözcü TV ve Halk TV'ye verilen 10 günlük yayın durdurma ile Tele1'e 5 kez program durdurma cezası, uzun süredir yapılan yapıcı uyarılara rağmen devam eden ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulanmıştır. Bazı siyasetçiler ve bahse konu yayıncı kuruluşlar ile RTÜK üzerinden görünürlük ve popülarite elde etmeye çalışan malum çevreler tarafından kamuoyunu yanıltmaya yönelik şekilde bu yaptırımların bir anda verilmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır."

RTÜK'ün ilke kararlarının şeffaf, 6112 sayılı Kanun hükümlerinin tartışmasız, mahkeme kararlarının ortada olduğuna dikkati çeken Ebubekir Şahin, tüm yayıncıları kanuna ve ilgili mevzuata uygun yayın yapmaya davet etti.

 

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