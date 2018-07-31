Rodos'a kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri taşıyan tekne görüntülendi

Gitar adlı tekne, 27 Temmuz gecesi güvertesindeki kaçaklarla Rodos'a doğru yol alırken durduruldu.

Olay, mülteci krizi gibi düşünülse de kaçmaya çalışanlar yakalanınca işin rengi değişti: Yasa dışı yollardan Rodos'a gidenlerin 50 FETÖ mensubu olduğu ortaya çıktı. Üstelik, 10 kişinin sığabileceği tekneye 50 kişi sığmaya çalıştı.

Teknede, FETÖ soruşturmasında aranan 19 erkek ve 9 kadın bulunuyordu. Kaçan FETÖ'cülerin yanında 17 de çocuk vardı. FETÖ firarileri, sorgulandıktan sonra Türkiye’ye gönderildi.

Yetkililere göre, teknenin ebadı Rodos yolculuğu için uygun değildi ve yolda batması muhtemeldi. Teknedeki dağınıklık ise FETÖ'cülerin bir an önce adadan ayrılıp Rodos'a ulaşmak istediğini gösteriyor.

Teknenin sahibinin kimliği belirlendi. Ancak soruşturmanın gizliliği nedeniyle şimdilik gizli tutuluyor.

Kaynak: TRT Haber