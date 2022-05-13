Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci pisti olan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in katılımıyla yapılacak.

Rize'ye 34, Hopa'ya 54, Artvin'e 125 kilometre uzaklıkta olan Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.

İki Cumhurbaşkanını taşıyan uçakların piste inişinin ardından tören alanına geçilerek Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı gerçekleştirilecek. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve diğer davetliler onuruna yemek verecek.

Rize-Artvin Havalimanı'nın yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor. Havalimanının çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki hava trafik kontrol kulesi, yöresel mimariyi yansıtıyor.

Havalimanı içinde Türk çayının tanıtımının yapılacağı Çaykur Müzesi ve mini çay fabrikası da yer alacak. Havalimanında toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alan bulunuyor. Açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak.

Rize-Artvin Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi

Rize-Artvin Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Buna göre, Rize-Artvin Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.