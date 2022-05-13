Dünyanın en yetenekli pilotları arasındalar, gökyüzündeki tehdit ve provokasyonlarla mücadele ediyorlar.

Savaşan şahinler, eğitimlerini Türkiye'nin ilk jet üssü olan Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü'nde alıyor.

Savaş pilotu olmak ve F-16'ları kullanabilmek için önemli niteliklere sahip olmaları gerekiyor.

Savaş pilotu adayları, havadaki tüm senaryolara hazır olmalı

Derslerde, piste çıkarken ve uçarken zamanı yönetebilmek başarının anahtarlarından...

Öğretmen pilot, kursiyerlerin hızlı bir şekilde ve en yüksek standartlarda eğitildiklerini söylüyor.

Eğitimlerde havadaki her türlü senaryoya karşı hazırlık yapılıyor. Zira savaş pilotluğu hata kaldırmayacak kadar hassas bir görev. Amaç kursiyerlerin gece ve gündüz bütün hava koşullarında harekatın kritik görevlerini yerine getirebilecek birer pilot olmaları.

Kokpite şevkle oturuyorlar

Savaş pilotu adaylarından, kullandıkları uçağı tüm yönleri ile tanımaları bekleniyor. Bilgilerini sürekli taze tutmaları ve yüksek konsantrasyon ile uygulamaları gerekiyor.

Her uçuş, onları aynı zamanda hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor.

Onlar vatana ve vatanın semalarına gönülden bağlılar. Hayalleri, gökyüzünde süzülen, özgürlüğü ve güvenliği temsil eden savaş uçaklarını kullanmak. Kendilerini ait hissettikleri yer savaş uçaklarının kokpiti. Pilot koltuğuna her seferinde aynı azim ve şevk ile oturuyorlar.

Motivasyonun yüksek, stresin az olması gerekiyor

Kursiyer pilot "Öncelikli olarak biz bu uçağın içerisinde kokpite oturduğumuz zaman yeryüzündeki tüm stresimizi üzüntümüzü mutluluğumuzu uçağa binerken yerde bırakıyoruz. çünkü Türk milleti şu anda hava kuvvetleri olarak bizim korumamız altında olduğu müddetçe biz o kokpite hiçbir sıkıntımızı götüremiyoruz" dedi.

Kursiyerler kendilerini sürekli gelişime açık tutuyor, uçuşlar dışında da becerilerini geliştiriyor.

Kursiyer pilot, mesai bitim saati olmadığını aktararak, "Kendi odamızda da bireysel çalışmalarımıza devam ediyoruz. İngilizce bizim için önem taşıdığı için İngilizce çalışmalarımız ve spor faaliyetlerimiz de devam ediyor" diye konuştu.

Tüm bu kabiliyetleri kazanarak Balıkesir'deki eğitim serüvenini tamamlıyor, zorlu görevlere hazır hale geliyorlar.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Tahsin Özkan