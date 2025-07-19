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Gündem
AA 19.07.2025 19:50

'Resmi olarak şehit kabul edilmeyen askerin ailesine maaş bağlanmadığı' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında, "Şehidimiz var, dedikleri üsteğmen resmi olarak şehit kabul edilmemiş, ailesine maaş bile bağlanmamış" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

'Resmi olarak şehit kabul edilmeyen askerin ailesine maaş bağlanmadığı' iddiasına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 2022'de yürütülen bir operasyonda, bahse konu Mehmetçiğin bulunduğu timin saldırıya uğradığı, kendisine veya naaşına ulaşılamadığı, yapılan tahkikat sonucunda görev esnasında hayatını kaybettiği kanaatine varıldığı belirtildi.

Bunun üzerine oluşturulan heyetin Mehmetçiğin ailesiyle iki kez görüşerek bilgi verdiği ve şehitlik işlemleri için ailenin rızasının talep edildiği ancak ailenin bu talebi kabul etmediği bilgisi paylaşılarak şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanlığımız ailenin iradesi doğrultusunda bir resmi açıklama yapmamış, personel halen görevdeymiş gibi özlük haklarını, maaşını ve tüm tazminatlarını eksiksiz şekilde ödemeye devam etmiş, Mehmetçiğimizin ailesi herhangi bir mağduriyet yaşamamıştır. Naaşı bulunamayan kişilerle ilgili ölü kaydının düşülmesi ya da şehitlik statüsünün tanınması, yalnızca idarenin kararıyla değil, mevzuata uygun şekilde belgeler, aile rızası ve yargı kararlarıyla mümkündür. Süreç, yasal zeminde ve tarafların onayıyla yürütülmektedir. Bu konuda ileri sürülen mesnetsiz iddialar, hem hassas bir süreci istismar etmekte hem de Mehmetçiğimizin ailesinin mahremiyetini zedelemektedir."

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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