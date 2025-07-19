Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi tütünden uzak tutmaya gayret ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında milli sporcular ve gençlerle bir araya geldi.

Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanunun yıl dönümünde gençlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirten Erdoğan, "Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimizin yanı sıra yurt dışında ve gönül coğrafyamızda yaşayan tüm gençlerimize buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Spor, bilim ve teknolojinin farklı branşlarında çok önemli başarılara imza atan, uluslararası alanda ülkemizi gururla temsil eden siz genç kardeşlerime evvela canı gönülden teşekkür ediyorum. Bilginiz, ufkunuz, başarılarınız ve taşıdığınız değerlerle gençlerimize örnek olduğunuz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çocukları tütün salgını ve zararlarından koruma inisiyatifinin tüm mensuplarına şükranlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Buluşmamızın Türkiye yüzyılının mimarları olan siz gençlerimiz başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını özellikle diliyorum. Güçlü devletler hiç şüphesiz güçlü milletlerden oluşur. Güçlü millet olmanın ilk şartlarından biri ise sağlıklı bir toplum yapısına sahip olmaktır. Bu bakımdan tütün ve alkol başta olmak üzere milletimizi bilhassa da gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan, bunların pençesinden kurtarmak hepimizin öncelikli görevidir.

"Tütün yalnızca kullananları etkilemiyor"

Dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bunların 1,2 - 1,3 milyonu ise dumandan olumsuz etkilenen ve pasif içici olarak adlandırdığımız kişilerden oluşuyor. Yani tütün yalnızca kullananları etkilemiyor, pasif içiciliğe maruz kalan çocukları, kadınları, toplumun tüm kesimlerini tesiri altına alıyor. Ülkemizde her sene yaklaşık 100 bin kişi tütün ve tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle erken yaşta hayata gözlerini yumuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2008 yılında yeniden düzenlenerek yürürlüğe koyulan 4207 sayılı kanunla kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayarak hayati bir adım attıklarını kaydetti.

Tütün ürünlerine yönelik reklam, tanıtım ve sponsorluk yasaklarını devreye aldıklarını anımsatan Erdoğan, görsellerle, uyarılarla, tek renk düzenlemesiyle sigara paketlerinin cezbedici olmasının önüne geçtiklerini söyledi.

Sigara bırakma polikliniklerindeki tedavi desteğinden 1,5 milyonu aşkın vatandaş faydalandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dumansız bir Türkiye için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz. pic.twitter.com/Oih2eZ0P8I — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 19, 2025

"1,5 milyonu aşkın vatandaşımız tedavi desteğinden faydalandı"

Aktif denetim ekiplerinin, Türkiye genelindeki tütün denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İl Sağlık Müdürlüklerimiz bugüne kadar 42 milyonun üzerinde denetim yaptı. 2025 yılı çapraz denetimlerinde ise 3.718 ihlali tespit etti. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza ülkemizin dört bir yanındaki 671 adet sigara bırakma polikliniği ile hizmet veriyor, ücretsiz ilaç desteği ve nikotin tedavisi sağlıyoruz. Bugüne dek 3,8 milyon muayene yapıldı. 1,5 milyonu aşkın vatandaşımız tedavi desteğinden faydalandı. Aynı şekilde Alo 171 danışma hattıyla kişiye özel sigarayı bırakma planları hazırlıyoruz. Kamu spotlarımızla, sosyal medya kampanyalarımızla, eğitim ve farkındalık faaliyetlerimizle gençlerimizi tütünden uzak tutmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

"Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz"

Bu yıl başlatılan "Sigarayı bırak hayatını değiştir" kampanyası ile 188 bini aşkın vatandaşa ulaştıklarını belirten Erdoğan, "Her birinin hayatına dokunduk. Dumansız bir Türkiye için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kurumlarımızla, yönetimlerimizle, üniversitelerimiz ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarımızla gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.