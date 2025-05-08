Rekabet Kurumu'ndan süt sektörüne geniş çaplı soruşturma

Rekabet Kurumu denetim, soruşturma ve ceza kesme eylemlerine devam ediyor.

Buna göre; Çiğ süt alımı, süt yemi satışı ve paketlenmiş süt ve süt ürünleri üretimi ve satışı pazarlarında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin ve Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve rekabete hassas bilgi değişimi gibi eylemlerde bulunmak suretiyle Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Soruştuma açılan şirketlerin isimlerine ulaşmak için tıklayınız.