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Gündem
AA 08.05.2025 11:12

Emine Erdoğan'dan "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı"na davet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Geleneksel sanatlarımızın ilham verici eserleriyle tanışmak, sanatın şifa veren yönünü yeniden keşfetmek isteyen herkesi Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı"na davet

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün ATO Congresium'da açılışına katıldığı ve 11 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek fuara ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Geleneksel sanatlarımızın ilham verici eserleriyle tanışmak, sanatın şifa veren yönünü yeniden keşfetmek isteyen herkesi Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na davet ediyorum" ifadelerine yer veren Emine Erdoğan, özellikle çocukların ve gençlerin, geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bu özel fuarı ziyaret etmesini diledi.

 

Ayrıca gönderide, Emine Erdoğan'ın fuar açılışında yaptığı konuşmadan bir bölüme ve etkinlikten görüntülere de yer verildi.

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