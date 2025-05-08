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Gündem
TRT Haber 08.05.2025 09:21

Bakan Fidan, AB toplantısına katılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Varşova’da düzenlenecek Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılacak. Gündemde, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve kıta güvenliği konuları yer alacak.

Bakan Fidan, AB toplantısına katılıyor

Bakan Fidan, beş yıl aradan sonra iletilen davet üzerine, 29 Ağustos 2024'te Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılmış, söz konusu davet, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini yeniden canlandırma çabası olarak değerlendirilmişti.

Varşova'da düzenlenecek toplantı, Türkiye ile AB arasındaki diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil, ikili ilişkilerde somut adımların atılması açısından önem teşkil ediyor.

Toplantıda hibrit tehditlere karşı dayanıklılığın artırılması başta olmak üzere Avrupa dış ve güvenlik politikasına yönelik mevcut sınamalara ilişkin fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.

AB ile ilişkiler ve kıta güvenliği gündemde

Bakan Fidan'ın toplantıda, NATO ve AB arasında stratejik işbirliğinin Avrupa'nın güvenliği için elzem olduğunu, Türkiye ve AB'nin hibrit tehditlere karşı eş güdüm ve işbirliğini artırarak, bilgi paylaşımını geliştirmesi gerektiğini vurgulaması planlanıyor.

Ayrıca, Fidan'ın, terörün hibrit tehditleri tetikleyerek uluslararası güvenliği sarstığını, Türkiye'nin terörle mücadeledeki çabalarının ortak coğrafyanın istikrarını da koruduğunu, bu kapsamda Türkiye'nin müttefikleri ve ortaklarından somut ve anlamlı destek beklediğini ve Avrupa'nın savunma sanayi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik AB girişimlerine, güçlü savunma sanayi altyapısıyla ve askeri tecrübesiyle Türkiye başta olmak üzere diğer AB üyesi olmayan ortakların da katılımının gerekli olduğunu vurgulaması öngörülüyor.

Toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinin sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi için AB'nin somut adımlar atması gerektiğine yönelik Türkiye'nin beklentisi de iletilecek.

Bu çerçevede, yapısal diyalog mekanizmalarının devam etmesi, Gümrük Birliği'nin ve ticari ilişkilerin günün ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize edilmesi ve vize konularının da öncelikler arasında yer aldığı vurgulanacak.

Bakan Fidan, toplantı vesilesiyle ikili görüşmeler de yapacak..

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Hakan Fidan Türkiye- AB İlişkileri
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