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Gündem
AA 08.05.2025 06:25

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ve Inter finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'ı 2-1 yenen Paris Saint-Germain (PSG), finale yükseldi ve Inter'in rakibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG ve Inter finalde
[Fotograf: AA]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final rövanş maçında Fransa temsilcisi PSG, Parc des Princes'te İngiltere ekibi Arsenal'ı ağırladı.

Arsenal, karşılaşmaya iyi başlasa da golü bulan taraf ev sahibi takım oldu. PSG, 27. dakikada Fabian Ruiz'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Mücadelenin 69. dakikasında Vitinha ile penaltı atışından yararlanamayan Fransa ekibi, 72. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Konuk takım, 76. dakikada Bukayo Saka'nın kaydettiği golle durumu 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve PSG, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Deplasmandaki ilk maçta da 1-0 galip gelen Paris ekibi, adını finale yazdırdı.

"Devler Ligi"nde PSG ile Inter'i karşı karşıya getirecek final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

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