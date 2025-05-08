Irak Başbakanı Sudani, Türkiye'de

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak. Törenin ardından liderler baş başa görüşme gerçekleştirecek. Sonrasında Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısına başkanlık edecek.

Görüşmelerde iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek. Bu kapsamda çeşitli alanlarda yeni iş birliği anlaşmaları imza altına alınacak. Bölgesel ve küresel konuların da konuşulacağı görüşmelerin ardından Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı yapacak.

"Yeni adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi Esenboğa Havalimanı'nda karşıladığını aktardı.

Erdoğan ve Sudani başkanlıklarında ikili ve heyetlerarası toplantılar yapılacağına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bu toplantıların, son yıllarda siyasi, ekonomik, güvenlik ve ticari alanlarda hızla gelişmekte olan Türkiye-Irak ilişkilerinin daha da ileriye taşınmasına önemli katkılar sağlayacağı inancındayım. Türkiye ve Irak olarak 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak, karşılıklı yatırımları artırmak, Kalkınma Yolu Projesi ve yeni sınır kapıları ile bağlantımızı, ticaretimizi daha da güçlü hale getirmek için yeni adımlar atmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Bolat, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkı yapmasını temenni ettiğini de bildirdi.

Irak ile ticaret artıyor

Türkiye ile Irak arasında ticaret artıyor. Geçen yıl iki ülke arasında ticaret hacmi 20 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken bu yıl hedef 30 milyar dolar. Karşılıklı ekonomi diplomasisi de sürüyor. Bu kapsamda Irak Başbakanı Sudani bugün Türkiye'de olacak.

Geçen yıl hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar Irak'a ihracatta ilk sıralarda yer aldı. Bu ürün grubunda 2 milyar doların üzerinde ihracat yapıldı. Kimyevi maddeler, mobilya, elektronik ve çelik sektörleri de listede ilk 5'te.

Irak'a ihracatın ilerleyen süreçte çeşitlenmesi planlanıyor. Potansiyel ürün grupları arasında makine, ilaç ve kimya sektörleri bulunuyor.