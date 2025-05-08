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TRT Haber 08.05.2025 06:30

112'ye asılsız ihbarın cezası artıyor

112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayanlara uygulanan idari para cezası 250 liradan 1500 liraya yükseltiliyor. İhbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ise 15 bin lira idari para cezası verilecek.

112'ye asılsız ihbarın cezası artıyor

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Kabahatler Kanunu'nda yer alan asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara ilişkin verilen idari para cezalarının artırılmasına yönelik kabul edilen maddeye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası tutarı 1500 liraya yükseltilecek.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek.

Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.

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112 Acil Çağrı Merkezi
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