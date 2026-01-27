Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
Gündem
AA 27.01.2026 11:32

Rekabet Kurulu'ndan 3 kozmetik şirketine soruşturma kararı

Rekabet Kurulu, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik Sanayi Ticaret AŞ, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve Digital Farma İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'ndan 3 kozmetik şirketine soruşturma kararı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Kurulun, kozmetik ve dermokozmetik sektöründe faaliyet gösteren Carex Bitkisel Ürünler ve Kozmetik, Farma Plus İlaç Bant Sağlık ve Kozmetik ile Digital Farma İlaç'tan oluşan ekonomik bütünlüğün, yeniden satıcıların satış fiyatını belirlemek ve internet üzerinden yapılan satışları kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı bildirildi.

Kurulun, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulduğu aktarılan açıklamada, bu kapsamda söz konusu ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kozmetik sektöründe 2022, 2023 ve 2024 yıllarında çok sayıda soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturmalarda yeniden satıcıların internet-pazaryeri satışlarına getirilen kısıtlamalar veya yeniden satış fiyatlarına yapılan müdahalelerin incelendiği ve birçok teşebbüse idari para cezası uygulandığı hatırlatıldı.

Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

