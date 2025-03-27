Raylarda yapay zeka dönemi: Arızaları oluşmadan tespit ediyor

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünün dijitalleşme ve yapay zeka tabanlı teknolojilere yaptığı yatırımlarla demir yolu taşımacılığında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye'nin demir yolu ağını dijital çağa uygun hale getirmek için yerli ve milli çözümlerle yapay zeka entegrasyonunu hızlandırdıklarını bildiren Uraloğlu, TCDD-TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen OTMİ Sistemi'nin yapay zekayla entegre edildiğini ifade etti.

Uraloğlu, sistem sayesinde trenler hareket halindeyken tüm kritik bileşenlerin analiz edilebildiğine işaret ederek, "Yapay zeka tabanlı görüntü işleme ve sensör sistemleriyle donatılan bu sistem, trenin her bir parçasını detaylı bir şekilde tarayarak anlık veriler üretiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Tren sefer sürekliliği maksimum seviyeye çıkarılıyor"

Söz konusu teknolojiyle, tekerlek aşınmaları, fren disklerindeki hatalar, aks rulman sıcaklıkları, yük dengesizlikleri ve diğer mekanik bileşenlerin gerçek zamanlı olarak analiz edildiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Otomatik tren muayene istasyonlarında yapay zeka algoritmaları, toplanan büyük veriyi değerlendirerek olası arızaları daha oluşmadan tespit ediyor ve bakım ekiplerine önleyici müdahaleler için erken uyarılar gönderiyor. Beklenmedik arızaların önüne geçiliyor, bakım maliyetleri düşüyor ve tren sefer sürekliliği maksimum seviyeye çıkarılıyor. Ayrıca, Türkiye genelindeki demir yolu hatlarında uzaktan takip ve analiz imkanı sunarak bakım süreçlerini büyük ölçüde iyileştiriyoruz."

Bakan Uraloğlu, demir yolu altyapısının sürekli izlenmesi ve bakım süreçlerinin daha etkin yönetilmesi amacıyla, "kestirimci" bakım sistemlerinin de yaygınlaştırıldığını ifade ederek, özel sensörlerle donatılmış demir yolu araçlarının, arızalar oluşmadan müdahale edilmesini sağladığını, bu sayede işletme sürekliliği artarken, maliyetlerin de önemli ölçüde düşürüldüğünü bildirdi.

Demir yolu taşımacılığında güvenliğin en büyük önceliklerden olduğuna işaret eden Uraloğlu, yapay zeka tabanlı analiz sistemlerinin makinistlerin yüz hareketlerini, göz kapaklarının kapanma süresini ve baş pozisyonunu takip ederek dikkat dağınıklığını tespit ettiğini ve gerektiğinde uyarıda bulunduğunu belirtti.

En düşük enerji tüketimiyle maksimum verimlilik sağlanacak

Uraloğlu, Eryaman İzleme Merkezinin yüksek hızlı tren (YHT) hatlarını sürekli kontrol ettiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu merkezde, tüneller, köprüler, menfezler ve viyadükler gibi kritik altyapılar akıllı kameralar ve sensörler aracılığıyla 7 gün 24 saat izleniyor. Aynı zamanda, uzaktan izleme teknolojisiyle hatlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edildiğinde ilgili ekipler hızla bilgilendiriliyor ve müdahale süresi en aza indiriliyor. Demir yolu altyapısı ve üstyapısında yer alan köprü, menfez ve tünel gibi yapıların durumu sürekli analiz edilerek, erken uyarı sistemleri aracılığıyla bakım süreçleri optimize ediliyor."

Otonom trenlerin ve yapay zeka tabanlı sinyalizasyon sistemlerinin ilerleyen yıllarda yaygınlaşacağını belirten Uraloğlu, "Yapay zeka destekli enerji yönetim sistemleri sayesinde, trenlerimiz en düşük enerji tüketimiyle maksimum verimlilik sağlayacak. Bu da hem karbon emisyonlarını azaltacak hem de işletme maliyetlerini düşürecek. Akıllı asistanlar ve chatbot'lar, yolcuların ihtiyaçlarını analiz ederek en uygun seyahat planlarını sunacak. Yolcu konforu, dijitalleşmeyle çok daha ileri bir noktaya taşınacak." ifadelerini kullandı.